Le déficit commercial pique du nez à 1439,5 MD en septembre

Le déficit commercial mensuel, au titre de septembre 2021, s’est aggravé pour se situer à 1439,5 millions de dinars (MD), contre 1275,4 MD en août a indiqué, vendredi, l’Institut National de la statistique(INS) dans son bulletin : »Commerce Extérieur aux prix courants (CVS-CEC), Septembre 2021″.

Le taux de couverture des échanges au mois de septembre 2021 a perdu 1,9 point par rapport à août 2021 pour s’établir à 73,8%.

L’INS a fait savoir que les échanges commerciaux ont affiché, en septembre et pour le deuxième mois d’affilée , une évolution positive notamment pour les importations qui ont progressé de 4,6% et les exportations qui ont augmenté à un rythme plus modéré de 2%.

Hors produits énergétiques, l’augmentation pour les exportations est de 4,1% et les importations affichent une hausse plus marquée de 9,2%.

- Publicité-

Léger mieux des exportations

En septembre, les exportations continuaient leur progression pour le deuxième mois consécutif avec un rythme moins soutenu que le mois précédent. Elles ont augmenté ainsi de 2% pour atteindre le niveau de 4055,5 MD.

L’INS explique cette amélioration par la forte hausse observée au niveau des exportations du secteur des industries agro-alimentaires (34,3%), ainsi que le secteur textile/habillements et cuirs (10,2%).

De même, les exportations du secteur des mines, phosphate et dérivés ainsi que celles des industries diverses se sont pour leur part accrues respectivement de 12,7% et 18,1%.

En revanche, les exportations du secteur des industries mécaniques et électriques ont accusé une baisse de 7,8% et celles des produits énergétiques ont fléchi de 25,6 %.

Pour les échanges commerciaux selon les pays, les exportations ont cru, en septembre 2021, de 2% reflétant des mouvements compensatoires au niveau de l’export selon les régions.

D’une part, les exportations vers les pays de l’Union Européenne ont marqué une baisse de 6%. D’autre part, les exportations vers la Turquie ont rebondi de 150,3% sous l’effet d’une nette amélioration des ventes de phosphate. De même, les échanges de la Tunisie avec la Libye ont augmenté de (111,2%) tirés principalement par les exportations de ciment.

Les importations en hausse de 4,6% en septembre

En septembre2021, les importations ont affiché une hausse de 4,6% pour s’établir à 5495 MD.

Cette augmentation provient, selon l’INS, de tous les groupes de produits à l’exception des produits énergétiques dont les importations accusent une baisse de 19,8%.

Hors produits énergétiques, les importations ont enregistré une hausse plus marquée de 9,2%. Cette croissance est principalement due à la hausse des importations des produits d’alimentation (+63,1%) et des biens d’équipements (+13,4%).

De même, les approvisionnements de l’étranger en matières premières et demi-produits et en biens de consommation ont augmenté respectivement de 1,2% et 2,7%.

Pour les échanges commerciaux selon les pays, les importations ont augmenté avec les pays de l’Union Européenne (+2%), la Chine (+25,5) et la Turquie (33,3%). Toutefois, les importations en provenance de l’UMA ont enregistré une baisse de 53,3%.