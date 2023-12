Le déficit commercial réduit de 6700 millions DT grâce aux RCTs

La 9ème matinale de l’export, sous le thème « Où exporter en 2024 ? Zoom sur 30 marchés couverts par le réseau des représentations commerciales tunisiennes à l’étranger », a été organisé, lundi 26 décembre 2023, à Tunis.

Des rencontres » One to One » ont été tenues lors de ce rendez-vous entre le réseau des chefs des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger et les représentants des entreprises tunisiennes exportatrices, à l’effet d’échanger sur les opportunités d’exportation des produits tunisiens sur les marchés d’accréditation.

Le président-directeur général du Centre de promotion des exportations, Mourad ben Hassine, a confirmé, dans une déclaration à African Manager, que les exportations tunisiennes à destination des pays couverts par les RCTs ont enregistré une augmentation de 14,6%, une progression supérieure à l’évolution enregistrée sur l’ensemble des exportations tunisiennes au cours de la même période (7,6%), soulignant que la Tunisie a réalisé 27,5% de ses exportations avec des pays couverts par le réseau des RCTs.

Ila expliqué que le réseau des représentations commerciales à l’étranger a contribué à hauteur de 31,9% à ces résultats, ce qui représente un effort pour les pays qui incluent les bureaux du Centre à l’étranger, par rapport à la même période avec 2022.

Il a souligné que cette 9ème réunion vise à réunir les opérateurs économiques avec les chefs des représentations commerciales à l’étranger dans le cadre de rencontres professionnelles aujourd’hui et demain à Sfax et après-demain à Sousse pour clarifier la vision des marchés disponibles avec un grand potentiel d’exportation dans plusieurs produits importants.

Au cours des 11 premiers mois de l’année 2023, le taux de couverture des échanges avec les pays couverts par le réseau des RCT a atteint 75,28% un taux de couverture national de 77,2% au cours de la même période, indiquant une évolution des exportations vers 9 pays sur 15 couverts par le réseau des RCT (Italie, Pays-Bas, Russie, Pologne, Libye, Algérie, Cameroun, RDC, Sénégal).

Etude de redistribution du RCT

Par ailleurs, Mourad Ben Hassine a expliqué que le Centre participera dans les années à venir à 25 salons internationaux, ce qui permettra de mettre en œuvre environ 56 opérations de promotion de la Tunisie et de ses produits d’exportation au cours de l’année 2024.

En effet, dans le cadre d’une stratégie élaborée par le ministère du Commerce et du développement des exportations en coopération avec le Centre du Commerce International et les acteurs de terrain, des travaux seront menés pour développer la performance des structures d’appui, y compris Cepex et évaluer sa capacité à contribuer à la réalisation des objectifs et des priorités du secteur de l’exportation, ce que le Centre a commencé à faire à travers la réalisation d’une étude de redistribution et de renforcement de son réseau de bureaux à l’étranger et l’élaboration d’un manuel de procédures spéciales pour évaluer le suivi du travail des représentations.

Le Centre prévoit, également, d’organiser 47 rencontres professionnelles et de participer aux 25 salons à l’étranger.

De son côté, la directrice de cabinet du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Lamia Abroug, a confirmé que la série d’informations directes, de sensibilisation et de rencontres professionnelles menées par le Centre de promotion des exportations au cours de l’année écoulée a permis une évolution des recettes d’exportation par rapport à la structure des importations, où les exportations ont augmenté de 7,6% contre une baisse des importations de 3,7% jusqu’en novembre dernier.

Elle a en outre expliqué que la couverture des exportations pour les importations a permis de réduire le déficit commercial d’environ 6700 millions de dinars et d’améliorer le ratio de couverture des exportations par rapport aux importations de 8 points pour représenter aujourd’hui 77,2%, hors secteur de l’énergie et des mines. Elle a indiqué que les recettes d’exportation pour plusieurs secteurs ont varié d’environ 6% pour diverses industries manufacturières à environ 17% dans le secteur des industries mécaniques et électriques et au niveau géographique ont augmenté dans la plupart des destinations du sud de l’Europe, de l’ouest, de l’Amérique du Nord et de l’Afrique.

Elle a, par ailleurs, souligné que le réseau des représentations du Centre comptait 15 et couvrait plus de 15 pays sur plusieurs continents, et que le pourcentage des exportations vers les pays couverts par les représentations du centre a atteint 14,6%, ce qui est supérieur au taux général d’augmentation des exportations, qui représente 7%, soit 27,5% du total des exportations, et qu’il y a 10 pays sur 15 pays couverts par des représentations commerciales, dans lesquels la Tunisie a enregistré des excédents de recettes.

Abroug a souligné que le centre a contribué lors des matinées export 2023 à réunir 1000 représentants d’entreprises exportatrices tunisiennes avec des experts, des responsables et des représentants d’organisations professionnelles et d’institutions professionnelles, indiquant que le choix de l’axe de la réunion d’aujourd’hui à l’issue de la série des matinées confirme une vision prospective et des orientations futures pour l’export à travers l’adoption de mécanismes de veille stratégique, qui sont les derniers systèmes de gestion pour assurer la pérennité de l’entreprise dans un système géopolitique et économique en mutation rapide.