Le déficit commercial se creuse à 13,3 milliards DT et alimentaire à 1,7 milliard

Le déficit commercial s’est aggravé à 13,3 milliards de dinars, durant les dix premiers mois de 2021, contre 10,7 milliards de dinars, au cours de la même période de 2020, c’est ce qui ressort du bulletin mensuel sur le Commerce extérieur au prix courants, publié jeudi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Ainsi, le taux de couverture a perdu 0,4 points par rapport à la même période de l’année 2020 pour s’établir à 74%.

L’a aggravation du déficit est expliquée par une évolution plus importante au niveau des importations (+21,6%) par rapport aux exportations (+20,9%).

En fait, d’après les statistiques de l’INS, les importations ont atteint 51,2 milliards de dinars, alors que les exportations n’ont pas dépassé les 37,8 milliards de dinars, à fin octobre 2021.

Durant cette même période de l’année écoulée, les importations étaient de l’ordre de 42,1 milliards de dinars, et les exportations de l’ordre de 31,3 milliards de dinars.

La balance commerciale alimentaire déficitaire de 1699,2 MD

Point en reste, la balance commerciale alimentaire a enregistré, à fin octobre 2021, un déficit de 1699,2 MD, contre 619,5 MD durant la même période de l’année précédente, soit un taux de couverture de 67,3% en 2021 contre 86,7% en 2020, selon des données publiées, jeudi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 13,5% alors que les importations ont augmenté de 11,5%.

Selon l’ONAGRI, le déficit enregistré est essentiellement le résultat de l’accroissement du rythme des importations des céréales (+20,0%) d’une part et la baisse des exportations de l’huile d’olive (-33,2%) d’autre part.

Les prix à l’exportation ont observé, à fin octobre 2021, une hausse de 40,2% pour l’huile d’olive avec une nette amélioration du prix moyen (8,23 DT/kg) et de 11,5% pour les tomates par rapport à la même période de l’année précédente.

Par contre, les prix des dattes, des agrumes et des produits de la pêche ont baissé respectivement de 12,8%, 7,9% et de, 6,9%.

Pour les importations, l’ONAGRI a indiqué que les prix à l’importation des céréales ont connu, à fin octobre 2021, une hausse de (+16,4%) pour le blé dur, (+28,0%) pour le blé tendre, de (+33,2%) pour l’orge et de (+51,6%) pour le maïs.

Il en est de même pour le prix du lait et dérivés (+14,9%), des huiles végétales (+34,5%) et du sucre , (+8,4%), alors que les prix des viandes et de la pomme de terre ont baissé respectivement de (-41,4%) et de (-19,2%).