Le déficit courant s’est élargi à 1 654 millions de dinars (MDT) à fin février 2025 contre 113 MDT un an auparavant, a annoncé la Banque Centrale de Tunisie (BCT), dans sa note sur les « Evolutions économiques et monétaires et perspectives de l’inflation », publiée lundi.Hors énergie, la balance courante a dégagé, durant les deux premiers mois 2025, un excédent +191 MD, performance largement en deçà de celle enregistrée à fin février 2024, soit +1 710 MDT.Ceci est du, d’une part, à l’élargissement du déficit commercial, qui est passé de 3 803 MDT, à fin février 2024, à 5 415 MD, sur l’ensemble des deux premiers mois de 2025 ; et d’autre part, de la baisse du l’excédent de la balance des services à +3 023 MD, à fin février 2025, contre +3 177 MDT, un an auparavant.



