Le déficit de la balance commerciale énergétique  s’accentue

Le déficit de la balance commerciale énergétique s’est aggravé, en janvier 2024, de 26% (en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée), pour se situer à 1011 millions de dinars(MD), selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique du mois de janvier 2024, publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré, en janvier 2024, une hausse en valeur de 44% par rapport à la même période de l’année écoulée pour s’établir à 279 MD. De même, la valeur des importations des produits pétroliers a progressé de 30% par rapport à la même période de l’année 2023, pour atteindre 1290 MD.

Selon le rapport, les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir : les quantités échangées, le taux de change dollar/dinar ($/DT) et les cours du Brent, qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers.

En effet, au cours du mois de janvier 2024, les cours du Brent ont enregistré une baisse de 2$/bbl par rapport au mois de janvier 2023. A noter que bbl est une mesure de capacité américaine valant environ 158,98 litres.

Au cours de la même période, le Dinar tunisien s’est maintenu au même niveau par rapport au Dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière. Energie : Baisse de 10% de la production nationale de pétrole brut en janvier 2024

La production n’a pas meilleure mine non plus

Une configuration commerciale lourdement marquée par une chétive production nationale de pétrole brut qui n’a pas dépassé les 124 kilotonnes (kt), en janvier 2024, enregistrant ainsi une baisse de 10% par rapport à janvier 2023.

Ce recul a touché la plupart des principaux champs à savoir Gherib (-41%), Ashtart (-16%), El borma (-10%), Miskar (-30%), Halk el Manzel (-28%), Hasdrubal (-12%) et Fanig/Bag/Tarfa (-10%).

En revanche, d’autres champs ont enregistré une amélioration de production à savoir Adem (+3%) et Hajeb/Guebiba (+2%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 34,6 mille barils/jour en janvier 2023 à 31,3 mille barils/jour, en janvier 2024.

Les ressources en gaz naturel aussi

Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 175 ktep, en janvier 2024, enregistrant ainsi une baisse de 16% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’observatoire.

La production du gaz commercial sec a diminué, en effet, de 25%, la redevance sur le passage du gaz algérien a enregistré une hausse de 4% en janvier 2024 par rapport à janvier 2023 en se situant à 65 ktep.

Le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a baissé d’une façon significative durant le premier semestre de 2020, la pandémie qui a touché l’Europe et notamment l’Italie a impacté fortement la demande de l’énergie et par conséquent la quantité de gaz qui transite de l’Algérie vers l’Italie à travers la Tunisie, a-t-on rappelé.

Néanmoins, une amélioration a été observée à partir du mois juillet 2020 et qui a continué durant les années 2021, 2022 et 2024, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (92%).

Pour ce qui est des importations du gaz naturel, l’Observatoire national de l’énergie et des mines a révélé que les achats du gaz algérien ont diminué de 4%, entre janvier 2023 et janvier 2024, pour se situer à 203 ktep.

L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une baisse de 12 % entre janvier 2023 et janvier 2024 pour se situer à 373 ktep.