Le département des Finances se penche sur la mise à jour du budget de l’Etat 2025

Le département des Finances se penche, actuellement, sur la mise à jour du budget de l’Etat pour l’exercice 2025, en veillant à ce que les hypothèses s’adaptent au mieux avec la conjoncture économique internationale, a annoncé, mardi, la ministre des finances Michket Slama Khald.

Répondant aux interventions des élus lors d’une séance plénière à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), consacrée à l’examen du projet de loi portant application des statut particuliers relatifs au président de l’ARP et de ses membres, au président et membres de la deuxième chambre législative, le conseil national des régions et des districts, Khaldi a fait savoir que son département est en train de finaliser le projet de la Loi de Finances 2026, lequel sera soumis aux différents ministères et structures de l’Etat, dans les plus brefs délais, pour d’éventuelles propositions d’amendements.

Elle a réitéré, dans ce cadre, que l’orientation actuelle de l’Etat consiste à limiter le recours à l’emprunt extérieur, et à compter sur soi, en mobilisant ses propres moyens, d’où l’impératif de rationaliser ses dépenses budgétaires et de booster la croissance économique.

«Ainsi, l’Etat œuvre à rationaliser les avantages fiscaux, à faire face au commerce parallèle et à lutter contre l’évasion fiscale », a-t-elle dit.

Sur un autre registre, elle a rappelé que l’Etat a œuvré à assurer l’équité fiscale, à travers, notamment, l’ajustement du barème de l’impôt sur le revenu, dans la Loi des Finances 2025. «Plus de 60% de personnes physiques, notamment parmi les fonctionnaires, ont bénéficié de la réduction de leurs impôts, dans le cadre de cette mesure, dont le coût est estimé à 693 millions de dinars (MD) pour le budget de l’État».

Par ailleurs, la ministre a fait savoir que le nouveau Code des Changes est presque prêt et il sera présenté à l’ARP, prochainement, pour adoption.

Pour rappel, ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de l’application de la Constitution du 25 juillet 2022 qui consacre le système des deux chambres dans son article 56.

- Publicité-