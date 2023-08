Le député Bilel Mechri tire à boulets rouges contre les ministres de l’agriculture et du commerce

Intervenant, vendredi 11 août dans le cadre de l’émission « le matinal » de Radio Shems FM, le député à l’ARP, Bilel Mechri, selon le compte rendu en arabe de ses déclarations fourni par la Radio, « a accusé le ministre de l’agriculture Monaem Belati et la ministre du commerce et du développement des exportations de complicité avec les lobbies et réclamé leur départ et l’assainissement des deux départements ».

Il a noté que « la quantité de céréales importée avant et après le conflit russo ukrainien est la même, cependant, il existe des cartels qui contrôlent le secteur des céréales et des fourrages et cherchent à affamer le peuple avec la complicité des ministères de l’agriculture et du commerce ».

Mechri a ajouté qu’il y a quatre groupes qui contrôlent le secteur des céréales et exploitent leurs relations avec des cadres de l’administration de sorte que chacun obtient 30% des quantités des céréales importées par l’Etat avec des devises fortes et en abuse à sa guise.

Il s’agit d’un vol légalisé de la part de ces groupes, a-t-il dit, d’autant qu’ils contrôlent des responsables influents dans l’administration, voire des ministres. Or, le contrôle administratif rigoureux est absent, alors que ces cartels utilisent les céréales dans les fourrages dont la composition a été modifiée avec tous les risques sanitaires que ceci comporte pour le bétail et par voie de conséquence pour l’homme, a dit le député Bilel Mechri.