Le député Yassine Mami : «Nous évaluerons la conformité des paroles aux actes»

Commentant le discours du chef du gouvernement Ahmed HaChani lors de la séance plénière sur la loi de finances 2024, le député Yassine Mami, président de la Commission du tourisme, de la culture et des services, a estimé que cette allocution est empreinte d’un excès d’optimisme , notamment au regard du taux de croissance qu’il a estimée à 3%, ce qui semble illogique face à la situation économique actuelle et aux nombreux problèmes dans divers domaines d’investissement, a-t- dit , dans une déclaration à Mosaïque FM

Les députés surveilleront dans quelle mesure la réalisation réelle coïncide avec ce qui a été mentionné dans la déclaration du chef du gouvernement, ajoutant que tous les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années ont adopté la même méthode de présentation des chiffres sans qu’ils soient suivis de concrétisation.

