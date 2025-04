Le dernière journée de la Ligue 1, les 14 et 15 mai, la finale de la coupe fixée au 31 mai

La Fédération tunisienne de football (FTF) a dévoilé, mercredi, le calendrier du reste de la saison sportive 2024-2025, pour ce qui est du championnat de la Ligue 1 du football professionnel et de la Coupe de Tunisie.

Voici le programme:

Championnat de la Ligue 1

27e journée : les 19 et 20 avril 2025

Match à rejouer (13e journée) EGS Gafsa – ESS: Le 23 avril 2025

28e journée: Les 3 et 4 mai 2025

29e journée : les 10 et 11 mai 2025

30e et dernière journée : les 14 et 15 mai 2025

Championnat de la Ligue 2

22e journée: Les 26 et 27 avril

Matchs en retard de la 22e J: 30 avril

23e journée: Les 3 et 4 mai

24e journée: Les 10 et 11 mai

25e journée: Les 14 et 15 mai

26e journée: Les 20 et 21 mai

Coupe de Tunisie

Huitièmes de finale : 26 et 27 avril 2025

Quarts de finale : 17 et 18 mai 2025

Demi-finales : 24 et 25 mai 2025

Finale : 31 mai 2025