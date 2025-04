Le développement des technologies pourrait contribuer à une meilleure production de l’eau

Le secrétaire d’État chargé des ressources hydrauliques au ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Hamadi Habib, a déclaré que le développement des technologies pourrait contribuer à une importante production d’eau, ce qui est de nature à renforcer la sécurité alimentaire.

Lors du deuxième atelier du Forum de l’eau qui s’est tenu mercredi, sous le thème « l’eau non conventionnelle et le partenariat public-privé », Habib a souligné que « les défis actuels liés à la rareté de l’eau, en raison de la consommation élevée et de la diversité des activités économiques associées ainsi que la succession des périodes de la sécheresses, font de l’utilisation des ressources hydriques non conventionnelles et de l’importance de l’économie de l’eau, des options importantes imposées par les enjeux futurs, selon un communiqué publié par le ministère.

il convient de rappeler que le stockage des barrages en Tunisie a considérablement diminué en Tunisie, atteignant 36,1 %.

Le responsable a ajouté que l’utilisation des énergies renouvelables permettrait de réduire les coûts et d’atténuer les impacts environnementaux, notant que la préservation des ressources en eau est une responsabilité partagée, qui exige un effort concerté de tous afin de rationaliser la consommation d’eau et contribuer à la protection de cette précieuse ressource, selon la même source.

Les participants ont discuté d’un certain nombre de questions portant sur les eaux usées traitées, le dessalement de l’eau de mer et l’eau salée. Au cours de la discussion, ils ont souligné l’importance des défis associés à l’eau non conventionnelle et les oppotrtunités de partenariat entre les secteurs public et privé au service de la gestion durable des ressources en eau ainsi que l’importance du développement du cadre réglementaire et institutionnel et de la recherche scientifique dans ce domaine.

L’atelier a réuni une pléiade de chercheurs, des experts, des partenaires techniques et financiers dans le domaine de l’eau et des représentants des ministères et institutions concernés aux niveaux central et régional.

