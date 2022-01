Le DG de BH Bank: La situation financière est en constante évolution

En dépit de la conjoncture économique difficile au cours des deux dernières années, BH BANK a réussi à réaliser des indicateurs financiers remarquables qui la maintiennent en constante évolution.

Son Directeur général Hichem Rebai a assuré que l’établissement œuvre à renforcer davantage ses bases financières afin de pouvoir continuer à être aux petits soins de ses clients, y compris les personnes physiques et les entreprises économiques.

Haut niveau d’épargne

Dans une interview avec «AfricanManager.Ar», Hichem Rebai a affirmé l’un des objectifs les plus importants de la banque à moyen et long terme est de renforcer en permanence ses bases financières dans le but de parvenir à une connaissance globale des clients, quelle que soit la taille et la nature de leurs activités.

Il a souligné que pour atteindre cet objectif, la banque doit cultiver la qualité des ressources financières et disposer du volume de ressources propres qui lui permettent d’être dans le droit fil de la trajectoire y menant.

« La base de toute activité bancaire est que la banque soit à l’aise en termes de qualité, de volume de liquidité et de coût des liquidités », a-t-il expliqué.

Il a également assuré que la banque a travaillé pendant plus de deux ans sur la manière de restructurer la liquidité, les ressources et la totalité des dépôts de manière à lui permettre d’agir sur le coût de la liquidité, notamment comment augmenter le taux de croissance des dépôts à terme et le niveau des ressources d’épargne.

La solidité financière de la banque

Le Directeur général de BH BANK, a indiqué qu’au cours des années 2020 et 2021, la banque a réussi à augmenter le niveau d’épargne de plus de 600 millions de dinars, malgré le fait que les années 2020 et 2021 soient considérées parmi les périodes les plus difficiles au niveau économique et en termes de manque de liquidité.

Il a souligné que les chiffres enregistrés reflètent la capacité du personnel de la banque à mobiliser ce niveau d’épargne, ce qui renseigne sur la capacité de BH BANK à soutenir les clients qui ont besoin de financement.

Il a fait remarquer que la banque s’efforce de restaurer le schéma et la nature de son activité d’origine en tant que « caisse d’épargne » et d’en faire l’une des banques les plus actives au niveau de la mobilisation de l’épargne nationale.

Il a, également, indiqué que l’épargne correspond au volume des investissements et est le principal levier pour soutenir l’investissement au niveau économique.

Ressources propres de la Banque

Parlant des ressources propres de la banque, Rebai a déclaré que celles-ci ont atteint plus d’un milliard de dinars, ce qui est « un bon niveau, et nous cherchons à le renforcer en 2022 et dans les années à venir ».

Rebai estime que le renforcement des bases financières de la banque dicte de passer par les systèmes comptables et les états financiers, et aussi un surcroît de préparation au niveau de l’organisation et de la comptabilité, et de fonds dont la banque dispose en contrepartie de tous ses actifs.

Il a aussi souligné l’importance de la poursuite de la conformité continue et permanente avec tous les ratios légaux liés à la banque, notamment le ratio de liquidité LCR, le ratio des dépôts LTD, le, ratio de solvabilité et le ratioTiers one.

Il a indiqué que, grâce à son respect des ratios établis dans l’activité bancaire, la banque a réalisé des chiffres importants qui la placent aujourd’hui dans une position confortable et acceptable.

Crise de COVID-19

Concernant la crise de Covid-19 et ses répercussions sur les personnes et les entreprises, Rebai a affirmé que BH BANK a réussi à être à la hauteur de ses responsabilités pendant la crise.

« Nous avons réussi, dans une large mesure, à gérer tous les clients et à traverser cette période difficile et exceptionnelle en toute sécurité », a-t-il déclaré

« Jusqu’à fin 2021, rien n’indique qu’il y ait une baisse brutale ou exceptionnelle de la qualité des actifs ou des prêts accordés à des personnes physiques ou à des entreprises, à l’exception de certains cas liés à des problèmes qui vont au-delà de la période de crise sanitaire », poursuit-il.

Plus de 820 millions de dinars ont été attribués sous forme de prêts, dont 220 millions de dinars pour le soutien des entreprises et des personnes physiques (nouveaux prêts), et environ 600 millions de dinars ont été différés en acomptes, ce qui a aidé à permettre aux entreprises de surmonter les difficultés face aux les circonstances exceptionnelles qu’ils ont vécues en raison des répercussions de la pandémie.

Rebai a expliqué que la banque a adopté une méthode de travail stratégique pendant la crise qui reposait principalement sur l’étude des dossiers de manière souple et rapide, dans le but de répondre au plus grand nombre de demandes de clients, personnes physiques ou entreprises, en tenant compte de tous les changements de ses revenus autant que des circonstances que Le pays et le système économique en général ont traversées à cause de la pandémie.

Hichem Rebai a admis que ce n’était pas facile, mais la banque œuvre à créer les conditions appropriées pour permettre à ses clients de traverser la crise.

Il a ajouté que, tant qu’il y aura un potentiel pour les entreprises à produire et à se développer, la banque ne les abandonnera pas. Pour ce qui est des entreprises qui n’ont pas bénéficié de prêts et n’ont pas reçu d’aide, il a fait savoir qu’elles ne remplissent pas les conditions minimales nécessaires les plus importantes dont la capacité à produire et à se développer.

Il a, aussi, souligné que certains entreprises clientes ont su s’adapter à la situation économique nationale et mondiale et sont parvenues à augmenter le nombre de leurs transactions en s’ouvrant aux marchés étrangers, notamment européens.

Rebai a souligné qu’en plus du soutien financier, la banque assure le suivi de cette prise de conscience économique auprès des clients et veille à leur apporter l’assistance et le conseil afin qu’ils puissent suivre le niveau des mutations régionales et mondiales.