Le dilemme cornélien des prix des carburants en Tunisie

La hausse continue des cours du pétrole sur le marché mondial, « a enjoint au gouvernement tunisien d’augmenter les prix du carburant », a affirmé la cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Ahlam Béji.

Dans une allocution à la clôture d’une formation dispensée au profit des journalistes par le ministère en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) sur la « mobilité électrique », elle a expliqué que « nous étions confrontés à deux options, soit augmenter les prix et assurer la disponibilité des produits pétroliers sur le marché local, soit maintenir les mêmes prix, ce qui signifie une diminution des recettes financières et par conséquent l’incapacité de payer les arriérés et le dû , ce qui aurait entraîné des pertes en termes de produits énergétiques et pétroliers dans la pays ».

Celle mise au point intervient alors même que les prix du pétrole s’envolent dans la foulée de lla poursuite de la guerre russe contre l’Ukraine et de la flambée des contrats à terme sur le Brent au-dessus de 118 dollars le baril, le plus haut niveau jamais atteint depuis février 2013.

Une spirale insoutenable

Il est à noter que la Tunisie a élaboré son budget pour l’année 2022 sur la base d’une moyenne de 75 dollars le baril pour toute l’année, et chaque augmentation d’un dollar du prix du baril coûte à la communauté nationale environ 140 millions de dinars.

Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie et celui du Commerce et du Développement des exportations ont publié une note commune indiquant que dans le cadre du programme d’ajustement des prix des produits pétroliers approuvé au titre du budget de l’État pour l’année 2022, un ajustement partiel a été effectué dans le prix de vente au public de certains produits pétroliers, à compter du 1er mars 2022, comme suit : Essence super sans plomb : 2 220 millilmes (soit une augmentation de 65 millimes par litre), Essence sans soufre : 1,915 millimes par litre (soit une augmentation de 55 millimes), Essence ordinaire : 1,705 millimes (une augmentation de 50 millimes par litre), essence sans plomb : 2360 millimes le litre (une augmentation de 110 millimes), essence sans soufre : 2100 millimes par litre (une augmentation de 100 millimes).

Cet ajustement ne touche pas les prix des bouteilles de gaz liquéfié domestique et de l’essence pour l’éclairage domestique.

Il est à rappeler qu’une précédente augmentation avait été approuvée le mois dernier, le 1er février 2022.

Dans le même ordre d’idées, Ahlam Béji a déclaré que la réalisation par la Tunisie des objectifs du plan stratégique national visant à produire 30% de ses besoins en électricité en 2030 à partir des énergies renouvelables est possible, soulignant à cet égard qu’à la lumière de l’augmentation des prix des carburants, il est nécessaire de travailler à la rationalisation des consommations énergétiques dans différents domaines.

Elle a ajouté que le transport est le secteur qui consomme le plus d’énergie en Tunisie, et selon les indicateurs statistiques officiels, le transport consomme environ 36% de l’énergie finale totale et plus de 55% de la consommation nationale de produits pétroliers.