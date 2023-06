Le dinar a perdu 52% de sa valeur depuis 2011

L’analyste des politiques publiques de l’Observatoire tunisien de l’économie Amani Ben Sik a déclaré au micro de Mosaïque FM, ce jeudi 22 juin que de 2011 jusqu’en 2022 le dinar tunisien a perdu environ 52% de sa valeur.



Elle a expliqué que cette dépréciation est due au changement dans les politiques monétaires et la politique du change en rapport avec les instructions du FMI pour donne les crédits à la Tunisie notamment en 2013 et 2016.



Elle a ajouté que cette politique aura des répercussions sur les droits économiques et sociaux des citoyens, sur le coût de la vie et le pouvoir d’achat.