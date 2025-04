Le festival automobile AUTOFEST revient pour sa 3èmeédition

Du 16 avril au 31 mai, le grand rendez-vous automobile Autofest revient pour sa 3ᵉ édition. L’événement accueille trois marques automobiles de renom :

Le géant indien Mahindra, la grande marque sud-coréenne SsangYong KGM et le leader chinois Geely. En partenariat avec des institutions financières CIL Leasing et Al Wifak Leasing ainsi que la compagnie pétrolière Total Energies . AutoFest propose à ses futurs acquéreurs des offres exclusives et des opportunités uniques à ne pas manquer :

Des remises sur les prix des véhicules allant jusqu’à 15 000 DT

Un financement souple et sur mesure jusqu’à 7 ans

Des taux préférentiels attractifs

Des avantages clients : des vidanges gratuites, des cartes carburant et plein d’autres cadeaux

Une large gamme de véhicules sera exposée à AutoFest, répondant à tous les goûts et à tous les budgets. Grâce à des offres exceptionnelles et imbattables, chacun pourra trouver le modèle qui lui correspond

Parmi les véhicules disponibles, vous trouvez notamment :

Des voitures particulières : Des mini crossovers, des crossovers et une large sélection de SUV allant de l’entrée de gamme fonctionnelle aux modèles haut de gamme raffinés, pour répondre à tous les besoins et tous les budgets.

Des voitures utilitaires : Des pick-up simple cabine et double cabine en double pont ou simple pont pour répondre à tous les usages.

Des voitures électriques : la mobilité électrique sera aussi au rendez-vous avec un SUV 100 % électrique

AUTOFEST aura lieu dans :

– Les showrooms de MAHINDRA, SSANGYONG KGM et GEELY à Ben Arous, Bir El Kasaa, Sousse, Sfax et Gabes ainsi que dans son réseau agréé à : Mnihla , La Marsa et Nabeul.

– Les agences des institutions financières : CIL Leasing et Al Wifak Leasing

Tous les détails des offres, remises et avantages clients seront disponibles sur le site internet Auto-fest.tn ainsi que la page facebook Autofest Tunisie .