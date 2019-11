Le FMI à Bangui. Les accords de paix et de réconciliation ravissent les bailleurs de fonds

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par M. Édouard Martin a séjourné à Bangui du 28 octobre au 8 novembre 2019 pour discuter du programme de politiques et réformes économiques que le gouvernement entend mettre en œuvre au cours des trois prochaines années et qui pourrait être soutenu par le FMI dans le cadre d’un nouvel accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

À l’issue de la visite, Martin a d’abord fait état des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord politique de paix et de réconciliation signé le 6 février dernier, et a estimé que ces progrès ont contribué à une réduction graduelle de la violence dans le pays. S’ils demeurent fragiles, ces progrès démontrent le potentiel de l’accord à améliorer la sécurité en République centrafricaine et par la même de créer les conditions pour une croissance soutenue et une réduction durable de la pauvreté.

« Les développements économiques récents ont été globalement positifs. La croissance économique, tirée par les activités minières et forestières et du BTP, devrait atteindre 4½ % cette année et 5 % l’année prochaine. L’inflation reste maitrisée, étant prévue à environ 3½ % en 2019 et moins de 3 % en 2020. Le déficit du compte des transactions courantes devrait se réduire à 5.5 % du PIB en 2019, du fait principalement du montant exceptionnel du soutien budgétaire consenti par les partenaires économiques et financiers. Le secteur bancaire reste amplement capitalisé et liquide. Cependant, les recettes budgétaires ont été inférieures aux attentes. Ceci est d’autant plus préoccupant que la mobilisation des recettes est essentielle au financement durable des besoins de dépenses les plus pressants du pays.

« Les perspectives économiques favorables font l’objet de risques substantiels, à la baisse du fait de la situation sécuritaire volatile et des risques de ralentissement de l’économie mondiale, et à la hausse en liaison avec la mise en œuvre de l’accord de paix».

Les discussions du FMI à Bangui «se sont concentrées sur le programme de politiques économiques et de réformes structurelles que le gouvernement entend mettre en œuvre au cours des trois prochaines années dans le cadre du Plan de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA) et qui pourrait être soutenu par le FMI dans le cadre d’un nouvel accord au titre de la Facilité élargie de crédit. S’appuyant sur les progrès réalisés au cours des 3 dernières années, ce programme visera à réduire d’avantage les déséquilibres budgétaires et extérieurs tout en favorisant une croissance vigoureuse et durable et la réduction de la pauvreté. Il s’appuiera sur une politique budgétaire saine, visant à assurer le financement durable des besoins en matière de dépenses humanitaires, sociales, de sécurité, et d’infrastructure par de nouveaux efforts de mobilisation des recettes intérieures et de rationalisation des dépenses non-prioritaires. Il reposera aussi sur un programme ambitieux et réaliste de réformes structurelles ayant pour but de : renforcer davantage les institutions et la gouvernance du pays, ce qui est essentiel pour renforcer la cohésion sociale ; et supprimer les goulots d’étranglement et les obstacles réglementaires à l’investissement privé. Ces discussions ont été productives et se poursuivront au cours des prochains jours, dans l’espoir de pouvoir soumettre un nouvel accord à notre Conseil d’administration d’ici la fin de l’année ».