Le FMI ne viendra pas de sitôt en Tunisie

La visite d’une délégation du FMI en Tunisie, initialement prévue du 5 décembre au 17 décembre 2023, a été reportée, sur demande des autorités tunisiennes, a fait savoir, mardi, une source du FMI.

La même source a indiqué que le FMI reste prêt à effectuer les consultations annuelles au titre de l’article IV et dont l’objectif est l’examen des performances économiques de la Tunisie.

Ce report a été aussi confirmé par une source de la BCT qui avait indiqué à l’agence TAP que les autorités tunisiennes et le FMI ont convenu de reporter la visite à une date ultérieure qui sera fixée en concertation entre les deux parties.

La visite en question a, en effet, été annoncée par le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, lors des Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues du 9 au 15 octobre, à Marrakech, au Maroc, et confirmée par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Marouane El Abassi, lors des mêmes assemblées.

Rappelons que les négociations entre le FMI et la Tunisie autour d’un nouveau programme de financement au titre du Mécanisme élargi de crédit sont à l’arrêt depuis plusieurs mois. Les services du Fonds et les autorités tunisiennes étaient auparavant, parvenus en octobre 2022, à un accord au niveau des experts, pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie, avec un programme qui s’étalera sur 48 mois au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEC) d’environ 1,9 milliard de dollars. Toutefois, l’examen du dossier tunisien par le conseil d’administration du Fonds n’a pas eu lieu depuis.

