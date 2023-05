Le FMI va prêter près de 2 milliards de dollars au Sénégal

Le FMI a annoncé un accord avec le Sénégal pour un programme d’aides de 1,8 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros), en échange de politiques de réduction de la dette, de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, et d’adaptation du pays au changement climatique.

Cet accord sur 36 mois doit désormais être validé par le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI). Les négociations en vue d’un nouveau programme d’aides pour le Sénégal avaient été annoncées mi-mars.

« Les services du FMI et les autorités sénégalaises sont parvenus à un accord sur des politiques économiques et financières qui seront soutenues par un financement de 36 mois au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) et de la Facilité élargie de crédit (FEC) d’environ 1,526 milliard de dollars, combinée au Fonds pour la résilience et la soutenabilité (RST) d’environ 327,1 millions de dollars », a détaillé le FMI dans son communiqué.

En échange, le gouvernement sénégalais va s’engager dans des réformes.

« Les priorités politiques (…) comprennent la réduction des vulnérabilités de la dette en entamant un assainissement budgétaire, en renforçant la gouvernance et le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et en réalisant une croissance plus inclusive et riche en emplois », a précisé le Fonds.