Le FMI verse 200 millions de dollars supplémentaires à la RDC

Le Fonds monétaire international (FMI) a validé mercredi le déboursement de 203 millions de dollars de fonds à destination de la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre du plan d’aide lancé en juillet 2021.

Ce nouveau déboursement, qui intervient à l’issue de la quatrième visite de contrôle d’une mission du Fonds sur place, porte à plus d’un milliard de dollars l’ensemble des financements d’ores et déjà alloués au pays d’Afrique centrale, sur un total de 1,5 milliard de dollars prévu.

L’institution explique que la RDC a atteint l’ensemble des objectifs prévus, à l’exception de l’amélioration de la publication des contrats relatifs à l’extraction minière dans les délais prévus, documents publiés depuis.

Néanmoins, le pays doit poursuivre ses réformes, notamment en renforçant « l’indépendance et les garanties de la banque centrale » afin de « renforcer le cadre de politique monétaire ».

Par ailleurs, des réformes visant à « garantir l’Etat de droit et le système judiciaire, réduire la corruption, améliorer la transparence dans le secteur minier et concernant les finances publiques sont critiques afin d’améliorer le climat des affaires et permettre la diversification économique », a souligné le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, cité dans le communiqué.