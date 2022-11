Le Fonds de l’OPEP et le Groupe de la BAD signent pour le développement durable en Afrique

Le Fonds de l’OPEP pour le développement international et le Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) ont signé un protocole d’accord visant à élargir leur partenariat pour soutenir le développement économique et social durable en Afrique.

Cet accord, signé le 8 novembre lors de la 27e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) à Charm el-Cheikh, en Égypte, fixe le cadre d’une coopération stratégique et opérationnelle plus poussée par le biais du cofinancement de projets des secteurs public et privé, de travaux de diagnostic et d’analyse conjoints, et du partage des connaissances et des meilleures pratiques.

Le Fonds de l’OPEP et le Groupe de la BAD ont cofinancé près de 90 projets dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’eau, avec une participation du Fonds de l’OPEP de plus d’un milliard de dollars sur une valeur totale de projets de plus de 15 milliards de dollars.

