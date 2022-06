Le fossé se creuse entre Kais Saied et l’UGTT !

A son grand dam, le président tunisien Kais Saied se retrouve dans le camp opposé de la puissante Union générale tunisienne du travail, estime le think tank Carnegie Middle East qui affirme que « au cours des onze derniers mois, Saied a effectivement et efficacement réduit à néant plus d’une décennie de progrès démocratiques en Tunisie. Il a pris le pouvoir par un coup d’État présidentiel le 25 juillet 2021, avec l’intention de s’attaquer à un composé de problèmes économiques et politiques qui minent le pays. Ses premières actions ont recueilli un soutien important de la part de larges pans de la société tunisienne ».

Aujourd’hui, souligne Carnegie, l’UGTT est essentielle au succès de Saied. Avec plus d’un million de membres dans un pays de 12 millions d’habitants, l’UGTT a le pouvoir de paralyser l’économie du pays. Près d’un an après sa prise de pouvoir, Saied n’a pas fait grand-chose pour améliorer la situation économique du pays, avec une inflation qui a atteint 7,8 % en mai, un taux de chômage de plus de 16 % et une baisse des investissements étrangers due à l’incertitude politique causée par les actions de Saied.

Saied compte sur une proposition d’accord de 4 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI) pour renflouer l’économie tunisienne, mais les contours de l’accord potentiel avec le FMI ont placé Saied dans le collimateur de l’UGTT.

Saied est bien conscient de la capacité de l’UGTT à mobiliser l’opinion publique tunisienne. Après la réélection du secrétaire général de l’UGTT, Noureddin Taboubi, en février, certains fidèles de Saied ont réussi à porter devant les tribunaux une affaire soutenant que l’élection de Taboubi était illégale en raison d’un vice de procédure, dans le but de remplacer la direction de l’UGTT par les partisans de Saied.

« L’UGTT n’a jamais soutenu de tout cœur les actions de Saied, mais elle a aussi largement soutenu son coup d’État et ses actions ultérieures. Par exemple, alors qu’en décembre 2021, l’UGTT a demandé des élections anticipées parce que Saied n’avait pas annoncé de feuille de route pour l’avenir politique du pays, en janvier 2022, Saied et Taboubi se sont réconciliés » , rappelle le groupe de réflexioçn.

La relation a pris une tournure négative en mai, lorsque l’UGTT a rejeté l’invitation de Saied à rejoindre un dialogue national destiné à réécrire la constitution de 2014. L’UGTT a appelé à un dialogue national inclusif et réel, décrivant l’approche actuelle du président comme une « imposture ». L’UGTT a refusé de prendre part à un dialogue dont elle considère l’issue comme préétablie, Taboubi déclarant : » Nous rejetons les réformes qui ramèneraient la Tunisie à l’âge de pierre avec des citoyens corporatifs. «

Parallèlement, le syndicat subit des pressions suite aux commentaires du gouvernement tunisien selon lesquels l’accord de 4 milliards de dollars avec le FMI, en cours de négociation, réduirait les subventions sur les biens et services, gèlerait les salaires du secteur public et privatiserait certaines entreprises publiques. Le syndicat a fermement rejeté à maintes reprises les conditions similaires du FMI.

Une longue liste de griefs

Aujourd’hui, l’UGTT et Saied se trouvent de part et d’autre d’un fossé qui se creuse. La liste des griefs de l’UGTT ne cesse de s’allonger : colère contre la gestion de l’économie par Saied, non-respect par le gouvernement de Saied des accords conclus avec le syndicat, dont neuf n’ont pas encore été publiés au journal officiel, frustration persistante à l’égard du décret de Saied qui exige une autorisation préalable avant que les membres du gouvernement puissent négocier avec le syndicat. Par conséquent, après une tentative ratée de négociation avec le gouvernement de Saied, l’UGTT a choisi de lancer une grève générale le 16 juin, qui a entraîné l’arrêt des transports publics, la fermeture des bureaux du gouvernement et l’annulation de tous les vols internationaux et nationaux ainsi que des croisières. La grève a mobilisé 3 millions de travailleurs du secteur public dans 159 organismes publics pour exiger du gouvernement qu’il rejette les réductions de salaires et de subventions.

Bien qu’il ne soit pas encore clair quel sera l’impact à moyen et long terme de la grève générale sur Saied, le retour en force du syndicat contre le président devrait l’inquiéter énormément. Tout d’abord, le nombre de partisans du syndicat représente un bloc qui, même s’il n’est pas toujours uni, a le potentiel de mobiliser l’opinion publique contre Saied. En outre, comme les prédécesseurs de Saied l’ont appris, le syndicat est capable de paralyser l’économie du pays, avec les implications négatives que cela aura à la fois sur la vie du peuple tunisien, mais aussi sur la confiance des bailleurs de fonds internationaux, dont la Tunisie a si désespérément besoin aujourd’hui.

Le dilemme du Président

Il est difficile d’envisager un scénario dans lequel la Tunisie parviendrait à conclure un accord avec le FMI sans s’attirer l’ire du syndicat. Le président est donc confronté à un dilemme. S’il ne conclut pas d’accord avec le FMI, la Tunisie pourrait être ruinée. Mais s’il le fait, il pourrait ouvrir la porte à l’instabilité.

Ce qui plaide pour Saied, c’est sa ténacité. Alors que les dirigeants démocratiques de la Tunisie étaient tenus de respecter un minimum de séparation des pouvoirs et d’équilibre des pouvoirs dans leur prise de décision, et qu’ils traitaient l’UGTT comme un partenaire puissant de la société civile, aucun acteur politique ou de la société civile n’a pu, à ce jour, influencer le moins du monde Saied. Il a continué à faire avaler sa vision de l’avenir de la Tunisie à ses adversaires comme à ses partisans. En fin de compte, il est peut-être le seul dirigeant tunisien capable de défier l’UGTT. Mais il est peu probable qu’il puisse le faire sans causer de graves dommages à la Tunisie.