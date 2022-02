Le grand danger de leur silence 

« Il y a des choses qui se passent, et qui ne peuvent être interprétées que comme étant du sabotage », citant ainsi l’argent nécessaire aux salaires des fonctionnaires. « L’argent existe bel et bien, et n’est cependant pas versé dans les comptes des gens ». C’est ce que disait, récemment, un membre de ladite campagne d’explication du chef de tout l’Etat tunisien sur une radio privée locale.

L’exégète du chef de tout l’Etat accuserait-il les banques de faire rétention de l’argent des salaires ? Une accusation qui paraîtrait absurde, car avec 17, 4 Milliards DT en circulation pour des besoins de refinancement de 9,5 Milliards DT selon les derniers chiffres de la BCT, la place financière ne manquait pas de liquidités.

L’explicateur du chef de tout l’Etat viserait-il alors les deux principales personnalités du gouvernement que sont la cheffe Nejla Bouden et sa ministre des Finances Sihem Nemsia de vouloir saboter le président de la République ? Il est vrai que le versement des salaires est une décision qui se prend entre ces deux femmes. Or quelle utilité pour Bouden et Nemsia, qui ont été nommées par le chef de tout l’Etat de le saborder en retardant le déboursement des salaires ? Et si ce n’est ni l’une ni l’autre, mettrait-il en cause le reste de l’Administration en l’accusant de sabotage ?

Le chef de tout l’Etat est déjà en guerre contre toute la scène politique, avec bras de force avec les juges, en bisbille avec les entrepreneurs, fâché avec la presse, et en bagarre avec les bailleurs de fonds du pays sur fond de souveraineté. Et le voilà ainsi qui se mettrait à dos ce qui reste de l’Administration, dont on disait en 2011 et ultérieurement qu’elle avait été le bouclier contre l’implosion de l’Etat.

L’explicateur n’est certes pas le chef de tout l’Etat, ni son porte-parole officiel. Mais l’homme est dans les médias, dès qu’il y a un problème au Palais. Un palais dont les vidéos sont vides, depuis le 26 janvier 2022, de toute apparition du chef de tout l’Etat, tout comme la page fb de la cheffe du gouvernement absente de toute actualité depuis le 22 janvier, date de sa dernière audience publique.

– Seule la Com est grande. Tout le reste est faiblesse

Confucius disait que « le silence est un ami qui ne trahit jamais ». Sauf que la Tunisie est désormais un pays où rien ne se cache. Alfred de Vigny disait de son côté que « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse ». Un aphorisme, désormais désuet dans le monde de la Com et des réseaux sociaux, et que Kais Saïed utilise d’ailleurs à outrance. Mais il y a aussi un proverbe indien qui dit que « qui mendie en silence, meurt de faim en silence ».

Titulaire du diplôme de docteur en psychologie clinique à l’Université du Wisconsin, et créateur d’un processus de communication appelé « Communication Non-violente », Marshall B. Rosenberg avait commis un livre où il montre à quel point la communication (Ndlr : qui plus est non-violente comme celle de Kais Saïed) peut transformer la relation à l’autre notamment en situation de pouvoir par une vraie écoute et un échange constructif entre les deux parties, chacune apprenant à prendre conscience des besoins de l’autre pour construire des solutions acceptables par tous.

L’Etat tunisien, dont l’économie est au bord du Crash et du Shutdown, a des besoins et des contraintes. Tout le monde peut le comprendre, même Noureddine Tabboubi de l’UGTT. Encore fallait-il l’expliquer à ceux qui se retrouvent désormais dans la situation, inédite depuis au moins 1986, où les salaires et les retraites prennent du retard. Une situation aussi où l’Etat est endetté à plus de 100 % de son PIB, et qu’il se retrouve à la merci de ses bailleurs de fonds en attendant de rebondir pour remettre sa machine économique et ses moteurs en marche.

Tout ce qui arrive maintenant à la Tunisie était attendu. Les quelques augmentations, déjà mises en pratique, et les autres qui viendront en 2023, ont été dites dans la LF 2022 et le budget qui détaillait aussi ce qui devra être fait ensuite. Les risques, aussi, d’une grossesse non-désirée de la masse salariale et de la dette, étaient connus.

– Le grand danger du silence de Bouden et de Nemsia

Sauf que la LF 2022 avait été faite dans le silence des palais, celui de Carthage et de La Kasbah. Sauf aussi, qu’à La Kasbah on interdit à la Dame d’en face de parler. Et lorsqu’elle le fait, elle s’embrouille en explications et dit parfois ce qu’il ne faut pas dire. Comme par exemple lorsqu’elle disait que « si on ne fait pas contrat avec le FMI, on n’aura pas de quoi payer les salaires ». Et si ce peuple, auquel on demande d’accepter dans le silence des agneaux, les sacrifices qu’on lui demande désormais, se retrouve à écouter des « Explicateurs » qui ne font que jeter de l’huile sur le feu, c’est qu’il y a en face un sérieux et dangereux manque de Com.

Le risque est que cette population surestime, par le silence des premiers responsables de l’Etat, le danger à plus ou moins long terme de la « Dinarisation » des réserves en devises. Le danger de puiser dans l’épargne des gens par simple jeu d’écriture comptable, pour payer les salaires et les retraites. Le danger de mettre à genoux tout un système bancaire, par une inflation de la dette de l’Etat et des entreprises publiques (21,732 Milliards DT en 2020 selon la BCT), pour financer le budget de l’Etat.

Danger ainsi, nettement plus grand, de perdre confiance dans l’Etat ultime assureur de tout cet argent, et que pas plus de 10 % des déposants, en banques et dans La Poste, aillent faire la queue pour retirer leur argent.