Le groupe  Alibaba s’implante en Tunisie

Les entreprises exportatrices tunisiennes s’orientent vers une plus grande ouverture à de nouveaux marchés en exportant des produits et des marchandises par l’intermédiaire des plus grandes entreprises du pays

C’est dans ce contexte que le géant chinois Alibaba a décidé de débuter ses activités en Tunisie et ce à travers le lancement du Global Digital Talent Program (GDT) au titre d’un partenariat entre l’Alibaba School of Business Administration et une université privée tunisienne, en plus d’accompagner et d’intégrer les exportateurs tunisiens parmi les fournisseurs sur la plateforme électronique Alibaba.com.

Nouveau partenariat… et transmission numérique

Selon Sami Tounsi, partenaire régional du groupe Alibaba et fondateur de la plateforme Sésame, le nouveau partenariat avec le géant chinois du e-commerce Alibaba permettra aux entreprises exportatrices de s’ouvrir au marché mondial et au marché numérique chinois en particulier et d’afficher leurs produits sur la plateforme.

Il a expliqué que la mise en place d’un partenariat avec « Alibaba » et l’adhésion des entreprises exportatrices au groupe chinois assureront la transition numérique des exportateurs tunisiens et leur permettront de pénétrer les marchés mondiaux en affichant leurs produits sur la plateforme liant les relations Alibaba.com, qui regroupe près de 50 millions de responsables achats dans le monde dans un premier temps, puis dans un second temps, leur permettant de vendre sur les différentes plateformes de commerce électronique du groupe, qui est visité par près d’un milliard d’utilisateurs quotidiennement, comme Ali express.

Tounsi a souligné que « Simsim », en tant que partenaire régional du groupe Alibaba en Tunisie, accompagnera les entreprises, présentera la source tunisienne au groupe chinois et les aidera à être présentes sur la plateforme, en plus de mettre en place une ligne téléphonique qui sera dédiée à répondre aux questions des entreprises et producteurs tunisiens souhaitant rejoindre la plateforme.

Ila assuré les entreprises chinoises de commerce international s’orientent actuellement vers l’encouragement de l’approvisionnement en biens en provenance de nombreux pays afin de diversifier l’approvisionnement.Le groupe Alibaba, à son tour, s’efforce de fournir des produits en provenance de pays non traditionnels, de sorte que l’opportunité est aujourd’hui offerte pour les entreprises exportatrices tunisiennes de d’être présentes sur des marchés lointains tels que le marché asiatique.

Le bémol de la loi des changes

Il a également considéré que la vente de produits tunisiens sur un site mondial de commerce électronique qui opère dans le cadre d’un large marché est une opportunité importante pour l’exportateur d’introduire la diversité des produits locaux, ce qui augmenterait le volume des exportations, en plus de commercialiser la Tunisie en tant que destination touristique.

En outre, il estime que les sites de commerce électronique sont comme des marchés électroniques à travers lesquels les produits et services sont achetés et vendus de manière simple et efficace, en plus de permettre aux entreprises d’étendre leur portée géographique et d’accéder à de nouveaux marchés, et surtout de permettre la vente d’une large gamme de produits et de services à des prix compétitifs, expliquant que la relation de l’exportateur tunisien sera dans la première étape avec les gestionnaires de la plate-forme B2B et qu’il n’y aura pas de relation directe avec les consommateurs pour plusieurs raisons, dont la plus importante est que selon la loi actuelle sur les changes, le positionnement sur les plateformes de commerce électronique n’est pas autorisé.

Il a souligné que les produits qui seront vendus par le biais de la plate-forme « Alibaba » comprendront divers secteurs tels que l’agriculture, les services, les industries médicales et semi-médicales, le secteur textile et les industries traditionnelles.

Il a conclu que la présence sur les principales plateformes de commerce électronique est l’un des moyens les plus importants pour faciliter et développer les échanges commerciaux entre la Tunisie et le reste des pays, et ouvre de nombreuses opportunités aux entreprises et institutions tunisiennes pour développer leur activité.

De nouveaux horizons

Pour sa part, Mahmoud Bach Bawab, représentant de Alibaba.com en Tunisie, a déclaré que l’arrivée des entreprises tunisiennes pour exposer et vendre leurs produits sur la plateforme Alibaba leur ouvrira de nouveaux horizons commerciaux, dont le plus important est peut-être le positionnement progressif dans l’ensemble du groupe Alibaba, en plus de l’ouverture à d’autres plateformes mondiales telles qu’Amazon, qui est la plus grande boutique en ligne au monde en termes de valeur des ventes.

Il a également souligné l’existence d’efforts avec les différentes parties intervenantes en Tunisie, telles que le ministère du Commerce et le Centre pour la promotion des exportations, pour créer une passerelle officielle de communication qui permet à la Tunisie d’occuper une position importante dans l’économie numérique mondiale et de créer une identité numérique pour l’économie nationale.

En réponse à une question concernant les obstacles qui perturbent le travail des entreprises tunisiennes sur les plateformes de commerce électronique, il a indiqué qu’ils sont principalement liés au code des changes, qui ne facilite pas les transactions financières, notant que toutes les entreprises exportatrices attendent la promulgation du nouveau code des changes.

Il a souligné que le partenariat avec le groupe Alibaba vise à développer le commerce électronique en Tunisie, ainsi qu’à encourager les solutions innovantes pour stimuler les exportations et équilibrer la balance commerciale.