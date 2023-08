Le groupe Coris fait acquisition de la banque SG Tchad

Sur sa page LinkedIn, Nassa Idrissa CEO du groupe Coris Bank annonce l’intention de cette banque de faire acquisition de la filiale de la banque française « Société Générale » au Tchad. Idrissa a indiqué avoir été reçu par le président tchadien Mohamed Idriss Deby Into, pour lui faire le point de cette opération de rachat.

Le Groupe Coris, à travers son entité bancaire Coris Bank International est le troisième groupe bancaire de l’UEMOA, est présent dans six pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo. Le Groupe Coris a par ailleurs annoncé la signature, le 7 juin 2023, d’un Accord pour le rachat des filiales Société Générale Mauritanie et Société Générale Tchad, actuellement détenues majoritairement par le Groupe Société Générale.