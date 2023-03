Dans un communiqué publié, vendredi 17 mars, et relayé par Radio Diwan FM, le Groupe parlementaire de la formation « la victoire au peuple » a demandé à l’Assemblée des représentants du peuple de tenir une séance plénière extraordinaire pour répondre au Parlement européen, et défendre la souveraineté de la Tunisie et l’indépendance de sa décision, notant que la bataille de la souveraineté est l’essence des luttes de libération et du combat démocratique et social.

Le Groupe a estimé que la récente déclaration du Parlement européen concernant la Tunisie est une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de notre pays et comporte des erreurs, s’inscrivant totalement en faux contre sa teneur.

Il a ajouté que la consécration de la souveraineté nationale à travers celle de l’indépendance de la décision nationale est la priorité des priorités dans l’étape actuelle et se trouve à la base de la mise en place de la démocratie saine et du changement du modèle de développement économique au profit de l’ensemble des membres du peuple tunisien.

Le Groupe s’est dit attaché à la liberté d’expression et de manifestation, sans tomber dans l’inféodation aux intérêts étrangers.