Le Hassania d’Agadir et San Pedro se neutralisent (1-1)

Le Hassania d’Agadir et le club ivoirien San Pedro se sont quittés sur un nul (1-1), en match comptant pour la troisième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche sur la pelouse du stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan.

Les Gadiris ont ouvert le score à la 37è minute du jeu grâce à un but de Youssef Fahli avant que l’attaquant ivoirien Irié Roland Zan Bi n’égalise (81è), permettant aux siens d’arracher le nul à neuf minutes de la fin de la rencontre.

Au terme de cette rencontre, le HUSA conforte sa place de leader du groupe D avec un total de 7 points, suivi du club nigérian Enyimba FC (2è, 3pts) qui affronte plus tard, le club algérien Paradou AC, lanterne rouge du groupe avec un unique point. L’adversaire du jour du Hassania occupe, pour sa part, la troisième position avec deux points.

Lors de la quatrième journée qui se disputera le 12 janvier, le club marocain croisera le fer avec San Pedro sur la pelouse du Grand stade d’Agadir.