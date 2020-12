Le Hilton Skanès Monastir Beach Resort ouvrira en 2022

L’opérateur hôtelier mondial Hilton a annoncé son intention d’ouvrir un complexe hôtelier de 332 clés en bord de mer à Monastir, en Tunisie. Il a signé un accord avec la Société Marhaba Beach pour ouvrir le Hilton Skanès Monastir Beach Resort dans deux ans.

Située sur la côte centrale du pays, l’ancienne ville portuaire de pêche est désormais l’une des principales destinations touristiques de Tunisie, offrant à Hilton une opportunité de se développer dans toute l’Afrique du Nord.

« Alors que les voyageurs planifient leurs vacances et rêvent de nouvelles destinations à visiter, nous voyons un grand potentiel d’expansion de notre portefeuille dans des lieux de villégiature de toute l’Afrique du Nord », a déclaré Carlos Khneisser, vice-président du développement, Moyen-Orient et Afrique, pour Hilton.

« La Tunisie a une riche tradition de tourisme et d’hospitalité et nous sommes ravis de nous associer avec le propriétaire, la Société Marhaba Beach, pour amener Hilton dans la magnifique station de Skanès, alors que nous développons notre portefeuille dans des lieux de villégiature à travers le pays ».

Hichem Driss, propriétaire de Societé Marhaba Beach, a déclaré : « Nous sommes ravis de nouer un partenariat avec Hilton pour ouvrir un centre de villégiature de premier ordre – faisant partie du développement de Palm Lake Monastir – un nouvel investissement à Skanès qui comprendra des commerces, des divertissements et des logements. Nous sommes fiers de faire profiter la côte tunisienne de la renommée de Hilton, ce qui renforcera encore l’offre touristique et l’attrait international de la destination ».

Les installations comprendront huit sites de restauration et de boissons (F&B) dont un camion- restaurant deux piscines, un spa et un centre de bien-être, un centre de remise en forme, des courts de tennis et un club pour enfants.