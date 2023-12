Le kilo de viande rouge bientôt  à 50 dinars !

Le président de la Chambre syndicale nationale des bouchers, Ahmed Laamiri, a mis en garde contre la forte probabilité que le prix des viandes rouges monte à 50 dinars le kilo.

S’exprimant sur Diwan Fm , il a mis en cause le ministère du Commerce qui, a-t-il dit, a cessé de fournir de la viande réfrigérée et s’est orienté vers les veaux d’engraissement, appelant le ministère à œuvrer pour ajuster les prix et trouver des solutions pour mettre fin à la hausse sans précédent des prix de la viande.

Ila expliqué que la contrebande de vaches et de veaux avait contribué à nuire à l’économie et à faire flamber les prix , soulignant que la chambre syndicale des bouchers avait soumis de nombreuses propositions au ministère du Commerce pour travailler à l’ajustement des prix de la viande, mais qu’elle n’avait reçu aucune réponse à ce jour.

