Le Liban favorable au retour à l’accord d’armistice avec Israël

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré lundi que le Liban était favorable au retour à l’accord d’armistice de 1949 avec Israël, lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision Al Jazeera.

Les accords d’armistice de 1949 ont été signés entre Israël, l’Égypte, le Liban et la Syrie et ont marqué la fin des hostilités entre les belligérants.

Aoun a également déclaré dans l’interview que l’armée libanaise ne s’est pas déployée sur l’ensemble de la zone frontalière dans le sud en raison de l’occupation par Israël de cinq points.

En outre, il a déclaré que l’armée « s’acquittait de son devoir et était prête à assumer la responsabilité de la sécurisation des frontières ».

Toutefois, il a également appelé à faire pression sur Israël et a exprimé son soutien à la formation de comités militaires, civils et techniques pour renforcer les frontières méridionales du Liban.

