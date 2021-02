Le Liban sommé par Paris et Washington de former vite un gouvernement crédible

Il est urgent et vital que les responsables libanais mettent enfin en œuvre leur engagement de former un gouvernement crédible et efficace, ont déclaré jeudi la France et les Etats-Unis dans un communiqué.

La justice libanaise doit travailler en toute transparence, à l’abri de toute interférence politique, ajoutent dans une déclaration conjointe Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français et Antony Blinken, le secrétaire d’Etat américain.

La France et les Etats-Unis attendent des résultats rapides dans l’enquête sur les causes de l’explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier, ajoutent-ils.

Cette explosion a tué quelque 200 personnes, blessé des milliers d’autres et dévasté des pans entiers de la capitale libanaise.

La France et les Etats-Unis, tout en réaffirmant leur soutien au peuple libanais à l’occasion de la commémoration des six mois de cette tragédie, se sont engagées à continuer d’apporter une aide d’urgence aux Libanais, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du logement et de l’aide alimentaire.