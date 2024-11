Liban: Plus de 200 enfants tués en deux mois

Plus de 200 enfants ont été tués au Liban, près de deux mois après le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, a alerté l’Unicef, ce mardi, soit en moyenne « plus de trois » par jour.

« Bien que plus de 200 enfants aient été tués au Liban en moins de deux mois, une tendance déconcertante se dégage : ces morts sont accueillies avec inertie par ceux qui sont en mesure de mettre un terme à cette violence », a déclaré un porte-parole du Fonds des Nations unies pour l’enfance, James Elder, lors d’un point de presse à Genève, rapporte AFP.