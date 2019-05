le litige Comores – CAF étudié par le TAS le 29 mai

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) étudiera le 29 mai à Lausanne (Suisse) le litige qui oppose la Fédération de football des Comores à la Confédération africaine de football (CAF) concernant la participation du Cameroun à la Coupe d’Afrique des nations 2019.

A environ un mois du début de la CAN-2019, le TAS devra notamment déterminer si la CAF a bafoué ses propres règlements en maintenant les “Lions indomptables” en éliminatoires de la compétition, alors que les

Camerounais ont été déchus de l’organisation du tournoi suite à des retards dans les préparatifs.

Les Comoriens estiment qu’en vertu du règlement, la sélection camerounaise, qui figurait dans le même groupe qu’eux, aurait dû être disqualifiée. La Fédération comorienne de football avait annoncé le 29 janvier dernier par le biais du manager de l’équipe des Comores avoir déposé un recours auprès du Tribunal arbitral du sport, réclamant l’exclusion du Cameroun de la CAN-2019.

La Fédération internationale (FIFA) avait refusé de son côté d’intervenir dans l’affaire qui oppose les deux parties. Pour mémoire, le Cameroun avait battu les Comores sur le score de 3-0 lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires le 23 mars à Yaoundé. Les “Lions indomptables” avaient fini à la deuxième place au classement du groupe B, derrière le Maroc et devant les Comores et défendront donc leur titre africain l’été prochain en Egypte.