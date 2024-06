Le Made in Italie domine les échanges commerciaux. Non Delenda Carthago

Selon les chiffres de l’Institut national tunisien de la statistique (INS), citées par l’agence italienne Nova, les exportations « Made in Italy » vers la Tunisie se sont élevées à 3,962 milliards de dinars (équivalent à environ 1,182 milliards d’euros) au cours des cinq premiers mois de l’année en cours année, soit une baisse de 10,1 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon la même source, les exportations de la Tunisie vers l’Italie se sont élevées à 5, 060 milliards de dinars tunisiens (environ 1,510 milliards d’euros), soit une augmentation de 12 % par rapport à la même période de l’année dernière. Ainsi et selon la même source, la balance commerciale s’élève à 1,098 milliards de dinars tunisiens (équivalent à 328 millions d’euros) en faveur de la Tunisie. L’agence de presse italienne a interprété ces chiffres en prétendant que « Rome aide la Tunisie à surmonter les difficultés économiques et financières sans perdre de parts de marché ». Non Delenda Carthago !