Le Malien Moussa Diakité signe pour la JS Kairouan

Le milieu de terrain du club Djoliba AC du Mali, Moussa Diakité, vient de signer avec la Jeunsesse Sportive de Kairouan un contrat de deux saisons et demie, annonce le club, sur sa page officielle facebook.

Diakité (22 ans) avait débuté sa carrière en 2016 au sein de l’équipe malienne de l’AS Korofina, avant de jouer dans le championnat espagnol pendant une saison au sein des clubs d’Alcorc?n Juvenil et Astorga, puis les clubs roumain de FC Botosani et arménien de Lori Vanadzor, pour retourner finalement au Mali où il a évolué dans le club de Djoliba de 2020 à 2021.

Le club aghlabide a également annoncé la signature pour une saison du milieu défensif Zied Ziedi en provenance d’Ennahdha saoudien et du milieu offensif Maher Haddad jusqu’à la fin de la saison.

La JS Kairouan occupe, au terme de la 9e journée du championnat de la Ligue 1, la dernière place du tableau avec un seul point au compteur.

