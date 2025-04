Le marché algérien de l’assurance prêt pour la croissance et l’expansion

Les développements démographiques, économiques et réglementaires en Algérie semblent de bon augure pour le marché de l’assurance du pays, qui semble prêt pour la croissance, l’expansion, l’investissement étranger et la rentabilité, selon un nouveau rapport d’AM Best.

Dans son nouveau rapport Best’s Market Segment Report, « Algeria’s Insurance Market Primed for Growth and Expansion », AM Best note que plusieurs de ces moteurs potentiels de croissance contribuent à distinguer le segment de l’assurance en Algérie de ceux des autres pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), apportant des avantages et des défis.

Le rapport poursuit en observant que le marché algérien de l’assurance continue de se remettre de la contraction des volumes de primes pendant la pandémie de COVID-19. Bien que le taux de pénétration de l’assurance, inférieur à 1 % du produit intérieur brut (PIB), reste très faible par rapport aux autres pays de la région et à la moyenne mondiale de 6,8 %, il indique que le marché dispose d’un potentiel de croissance.

Néanmoins, AM Best note qu’il reste des obstacles et des problèmes structurels à surmonter pour que le marché continue à se développer. L’absence d’un cadre de solvabilité basé sur le risque entrave le contrôle efficace des divers risques auxquels les assureurs sont confrontés à mesure qu’ils augmentent leur volume d’affaires, tandis que la perception culturelle de l’assurance en Algérie reste médiocre : l’assurance est encore souvent perçue comme une forme supplémentaire d’imposition par la population.

