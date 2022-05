Le marché boursier  affiche une reprise pour la 2ème séance d’affilée

Le marché boursier a affiché, vendredi, une reprise pour la deuxième séance de suite. L’indice de référence a terminé la séance sur un bond de 0,5%, à 7319,95 points.

La séance a connu une accalmie au niveau des échanges. Ces derniers se sont élevés à 3,1 MD contre 10,3 MD au terme de la séance de la veille.

Comportement des valeurs

▪ Le titre Land’Or s’est offert la plus forte hausse de la séance. Dans un maigre flux de 3 mille dinars, l’action s’est appréciée de 4,5% à 8,880 D. Dans le cadre de la poursuite du financement de son programme de développement et de la consolidation de son assise financière, Land’Or compte procéder à une augmentation de capital en numéraire (une levée totale de 30,7 MD) par l’émission de 3 408 007 actions nouvelles, et ce à raison de 17 actions nouvelles pour 56 anciennes (jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2022). Les actions nouvelles à souscrire seront libérées intégralement lors de la souscription. Le capital social de Land’Or passera, ainsi, de 11 226 376 D à 14 634 383 D. Les souscriptions à l’augmentation de capital ont été ouvertes le 13 mai et se poursuivront jusqu’au 27 mai 2022.

▪ Le titre STAR a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Sans faire l’objet de transactions, la valeur s’est bonifiée de 3,3%, à 124 D. L’Assemblée Générale Ordinaire de la compagnie d’assurance tenue hier a approuvé la distribution d’un dividende par action de 3,650 D à partir du 1er Juin 2022.

▪ Le titre MPBS s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Dans un volume modeste de 6 mille dinars, l’action du spécialiste en bois a dévissé de 4,8% à 4,380 D. MPBS tiendra son AGO le 4 Juin prochain à l’IACE—section Sfax pour approuver les comptes de l’exercice 2021 et examiner la proposition d’un dividende de 0,200 D par action contre un montant de 0,100 D par action distribué au titre de l’exercice 2020.

▪ Le titre Tunis Ré a terminé la séance du mauvais pied. Echangée à hauteur de 7 mille dinars, l’action s’est délestée de 4,1% à 6,700 D. A ce niveau de cours, le réassureur national affiche une contreperformance de 6,2%, en bourse.

▪ Le titre SFBT continue à gagner du terrain après la forte correction accusée au terme de la séance du 11 Mai (-4,9%). Valeur la plus échangée de la séance (un volume de 0,9 MD), SFBT a pris 1,6% à 16,240 D.