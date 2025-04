Le marché boursier clôture la séance du mardi sur une note positive

Le marché boursier a clôturé la séance du mardi sur une note positive. L’indice de référence s’est bonifié de 0,39 %, à 11 028,74 points dans un volume modeste de 6,3 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre NEW BODY LINE s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la société s’est hissée de 5,1 %, à 5,140 D, dans un volume de 157 mille dinars.

Le titre BH s’est retrouvé dans le palmarès des meilleures performances. L’action de la banque publique s’est bonifiée de 4,8 % à 11,770 D, dans un flux de 92 mille dinars.

Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du producteur du papier Kraft et Test Liner a trébuché de 2,3 % à 4,350 D, dans de maigres échanges de 18 mille dinars.

Du côté des baisses, le titre EURO-CYCLES a accusé une glissade de 1,8 % à 13,510 D. L’action du producteur des vélos a amassé un volume faible de 12 mille dinars sur la séance. POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus échangée de la séance, avec un volume de 1,1 MD. Le titre a signé une progression de 2,3 % à 13,450 D.