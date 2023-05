Le marché Boursier clôture mardi dans le vert (+0,2%)

Le marché Boursier a entamé la semaine du bon pied, affichant au terme de la séance de mardi une avancée de 0,2% à 8294,9 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse , » Tunisie Valeurs «

Les volumes ont été bien garnis sur la séance, totalisant une enveloppe de 37,7MD et les échanges ont profité de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre SFBT, portant sur un flux global de 35,1MD.

A l’image de la séance du vendredi dernier, le titre BH Leasing a chapeauté le palmarès de la cote. L’action du loueur adossé au Groupe BH s’est hissée de 6% à 2,840D faisant savoir que la valeur a drainé de faibles échanges de 23 mille dinars sur la séance.

Le titre Amen Bank a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du bras financier du Groupe Amen s’est appréciée de 3,9% à 36,100D notant que la valeur a amassé des capitaux de 140 mille dinars sur la séance.

Meilleure performance du secteur bancaire coté depuis le début de l’année en cours, Amen Bank affiche une envolée de 37,8% à ce jour en bourse.

Egalement du côté du secteur bancaire, le titre UBCI s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action de la filiale du Groupe CARTE a régressé de 4,5% à 22,920D, sur la séance, en mobilisant un volume de 183 mille dinars.

Le titre TPR a, aussi, connu un début de semaine difficile. L’action s’est effritée de 1,7% à 4,510D faisant savoir que la valeur a brassé un flux global faible de 29 mille dinars sur la séance.

SFBT a été de loin la valeur la plus dynamique de la séance. Terminant dans le vert (+1,6% à 13,200D), l’action de la brasserie a alimenté le marché avec un volume soutenu de 35,3MD.

A noter que depuis le début de l’année en cours, la SFBT affiche un parcours boursier terne avec une contreperformance de -2,1%.

