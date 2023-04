Le marché Boursier clôture mardi sur une note positive(+0,97%)

Le marché Boursier a clôturé la séance de mardi sur une note positive, se bonifiant de (+0,97%) à 8212,3 points, dans un modeste volume de 3,1MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre New Body line a chapeauté le palmarès de la cote. L’action s’est envolée de 5,5% à 5,140D, dans un volume de 16 mille dinars faisant savoir que le titre du spécialiste en vêtements intelligents a affiché un modeste parcours boursier, progressant uniquement de +3,2% en ce début d’année.

Le titre ASSAD a, également, terminé la séance en territoire positif. La valeur a progressé de 4,8% à 1,100D, amassant des échanges de 72 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENERAL a été le plus pénalisé de la séance. Son cours a reculé de 4,5% à 11D, dans un faible flux de 6 mille dinars.

Drainant des échanges de 36 mille dinars, le titre SMART Tunisie a régressé de 1,1% à 22,800D. Le titre du leader de la distribution de l’IT en Tunisie affiche, ainsi, une décrue de 5,8% depuis le début de l’année 2023.

BIAT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque a alimenté le marché avec des capitaux de près de 719 mille dinars. A noter que le titre a terminé la séance sur une progression de 2,7% à 96 D, ramenant ainsi sa performance depuis le début de l’année à +9,1%.

- Publicité-