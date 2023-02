Le marché boursier débute la semaine sur note négative (-0,4%)

Le marché boursier a entamé la semaine sur une note négative. L’indice de référence Tunindex a reculé de 0,4% à 8099,49 points, dans un faible volume de 2,1MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre Magasin Général s’est retrouvé en haut du podium. Dans de maigres échanges, l’action s’est hissée de 4,4% à 12,00D. A ce niveau de cours, le spécialiste de la grande distribution affiche une performance positive de 9,5%, depuis le début de l’année.

Dans des échanges quasi-nuls, BTE s’est retrouvée dans la deuxième marche du podium. L’action de la banque privée a pris 4,4% à 5,970D.

Du côté des baisses, UBCI a été la valeur la plus malmenée de la cote. Drainant de faibles échanges de 42 mille dinars, la banque a vu son cours dévisser de 4,3% à 22D.

Le titre SOTUMAG a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Dans un volume de 45 mille dinars, la valeur a perdu 2,5% à 4,710D.

Le titre Poulina Group Holding a été le plus échangé, mobilisant un flux de 271 mille dinars. Le titre du spécialiste en boissons gazeuses et alcoolisées a figuré également parmi les plus grands perdants de la séance, se délestant de 3,2% à 7,600D.

