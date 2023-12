Le marché boursier entame la semaine sur une note morose

Le marché boursier a entamé la semaine sur une note morose. L’indice de référence a reculé de 0,1% à 8600,4 points, dans un volume bien garni de 20 MD. Les échanges ont été concentrés sur quelques valeurs comme SFBT et Tunisie Leasing & Factoring, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume anémique de mille dinars, l’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est bonifiée de 4,4% à 4,470 D.

Le titre UADH continue d’avoir le vent en poupe. L’action du holding s’est appréciée de 1,3% à 0,770 D, en drainant un flux de 122 mille dinars.

Essoukna a affiché la plus forte baisse sur la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du promoteur immobilier adossé à la SIMPAR s’est pliée de 4% à 1,440 D.

Le titre Tunisie Leasing & Factoring a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du leader du secteur du leasing en Tunisie s’est délestée de 2,3% à 13,000 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 6,4MD.

Le titre SFBT s’est retrouvé de nouveau en territoire négatif. L’action de la brasserie a abandonné 0,8% à 12,000D, en mobilisant un volume fourni de 8,7MDt, soit plus de 40% du flux de la cote. Le fleuron national des boissons affiche depuis le début de l’année 2023 un parcours boursier terne avec une contreperformance de -5,6%.

