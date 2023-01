Le marché boursier ouvre 2023  sur un léger biais négatif

Le marché boursier entame la nouvelle année sur un léger biais négatif. L’indice de référence a légèrement reculé de 0,05% à 8105,8 points sur la première semaine du mois de janvier 2023, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

En l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été faibles, atteignant à peine 17,7MDt, soit une moyenne quotidienne de 3,5MDt.

Le titre ATL a enregistré la meilleure performance de la semaine. L’action du leaseur adossé aux Groupes ATB et BNA s’est envolée de 15,7% à 3,470Dt, en drainant un flux de 289 mille dinars.

Le titre STIP a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a signé une progression de 14,5% à 4,580Dt.

Cependant, les volumes mobilisés par le titre restent faibles (10 mille dinars sur l’ensemble de la semaine).

OfficePlast a été la valeur la plus malmenée de la semaine. L’action du spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire s’est effritée de 13,8% à 1,380Dt, dans des échanges anémiques de mille dinars.

Ciments de Bizerte a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la semaine. L’action de la cimenterie publique a reculé de 13,7% à 1,510Dt.

Le titre a été transigé à hauteur de 12 mille dinars seulement.

BNA a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque étatique s’est légèrement dépréciée de 1,4% à 8,670Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 2,1MDt.

