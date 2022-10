Le marché boursier retrouve des couleurs à la fin de la séance du vendredi

Le marché boursier a retrouvé des couleurs au terme de la séance de vendredi. L’indice de référence s’est engraissé de 0,2% à 8121,7 points, dans un volume bien garni de 51,7MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs. Les échanges ont, en effet, profité de la réalisation de cinq transactions de bloc sur le titre CEREALIS, portant sur une enveloppe globale de 48,2MD.

Le titre Hannibal Lease s’est placé au top line. L’action du leaseur indépendant a pris 4,3%, clôturant à 4,580 dinars (D) et ce, sans drainer de flux.

Poursuivant son ascension, le titre UIB a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la filiale du Groupe Société Générale s’est bonifiée de 3,9% à 23,900D. Le titre a amassé des capitaux de 79 mille dinars sur la séance. L’UIB figure parmi les plus grands gagnants du secteur bancaire en bourse depuis le début de l’année avec une avancée de 56,7%. Le titre STAR a affiché une inflexion de tendance, après avoir terminé la séance de la veille en territoire positif. Valeur la plus sanctionnée de la cote, l’action de la compagnie d’assurance n°1 en Tunisie a reculé de 4,5% à 122,710D. Le titre a mobilisé de maigres échanges de mille dinars. *

Également du côté des baisses, le titre MPBS s’est délesté de 3,4% à 4,580D. L’action du spécialiste en panneaux de bois a brassé un flux total de 96 mille dinars sur la séance. Il semble que les investisseurs aient mal accueilli la publication des indicateurs d’activité de la société mère du Groupe MPBS à fin Septembre 2022.

Ces derniers affichent, en effet, une baisse cumulée du chiffre d’affaires de 7,1% à 39,2MD. CEREALIS a particulièrement animé la séance, monopolisant 93% des échanges de la cote. L’action du spécialiste des snacks salés et sucrés a terminé inchangée à 12,940D. Notons que CEREALIS affiche depuis le début de l’année en cours, un parcours boursier sans faute couronné d’une envolée de 46,2%.