Le marché boursier temine la séance sur une note positive (+0,73%)

L’optimisme règne sur le marché boursier. Le benchmark a terminé la séance du mercredi, sur une avancée de 0,73% à 8355,22 points. Les volumes ont été bien fournis sur la séance, totalisant une enveloppe de 11,6MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ASSAD s’est retrouvé en haut du podium. L’action de l’accumulateur de batteries a enregistré une hausse de 5,5% à 1,160D, en générant un volume de 165 mille dinars.

Le titre SFBT s’est retrouvé parmi les meilleures performances de la séance. L’action du spécialiste en boissons des gazeuses et alcoolisées a affiché une avancée de 5% à 13,860D. La valeur a été transigée à hauteur de 723 mille dinars sur la séance.

La STB a été la valeur la plus malmenée sur la séance. Dans un flux de 25 mille dinars, l’action de la banque étatique a chuté de 4,3% à 3,750D. L’action de la banque a affiché un léger retrait de 1,3%, depuis le début de l’année.

Le titre STIP a, également, figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste en pneu s’est délesté de 4,3% à 4D, dans un flux quasi-nul.

Valeur la plus dynamique de la cote, BIAT a amassé des capitaux de l’ordre 2MD sur la séance. L’action de la banque privée a progressé de 1,6% à 94,990D.

