Le marché boursier termine la séance dans le vert (+0,58%)

Le marché boursier a aligné, mercredi, une troisième séance d’affilée dans le vert. L’indice de référence s’est engraissé 0,58% à 8464,66 points, dans un volume de 5,4MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SIAME a chapeauté le palmarès de la séance. L’action de la société a avancé de 5,5% à 3,060D, en drainant de faibles échanges de 42 mille dinars.

SOTUVER a, également, figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action du verrier s’est appréciée de 5,2% à 11,780D, dans un flux d’échange 208 mille dinars. La valeur a connu un joli parcours boursier cette année, avançant de 35,4% depuis le début de l’année.

ESSOUKNA a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action du promoteur immobilier s’est effritée de 4,4% à 1,290D, dans un faible volume de 4 mille dinars.

Le titre Land’Or a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du fromager a reculé de 4% à 6,220D. Sur la séance, la valeur a brassé des échanges de 213 mille dinars.

LILAS a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a mobilisé un volume de 1,2MD. Le titre a terminé la séance légèrement dans le rouge, reculant de 0,9% à 9,8D. Depuis le début de l’année, le titre affiche une progression de 7,7%.

