Le marché boursier termine la séance de jeudi dans le rouge (-0,3%)

Le marché boursier a terminé la séance sur une note morose, se délestant de 0,3% à 8221,2 points, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Les volumes ont été bien fournis (une enveloppe de 34,1MD) et concentrés sur les titres SMART Tunisie (un flux de 22,8MD) et SOTIPAPIER (des échanges de 4,5MD).

Le titre SOTIPAPIER a changé de trajectoire comparativement à la séance de la veille, s’offrant la meilleure performance de la séance. L’action du papetier s’est appréciée de 3,6% à 7,810D, en brassant des capitaux de 4,5MD.

Le titre ICF a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du spécialiste du fluorure d’aluminium a signé une avancée de 2,1%, franchissant le seuil psychologique de 100 mille dinars. La valeur a drainé des échanges de 97 mille dinars sur la séance.

Retournement de tendance pour le titre Attijari Bank. L’action de la filiale du Groupe Attijariwafa Bank a cédé 2,8% à 42D. La valeur a amassé un flux de près de 2MD sur la séance.

Egalement du côté des baisses, le titre Carthage Cement a régressé de 2,3% à 1,7D. L’action de la cimenterie publique a mobilisé de faibles volumes de 72 mille dinars sur la séance.

SMART Tunisie a, particulièrement, animé la séance. L’action du leader de la distribution dans le domaine de l’IT en Tunisie a terminé sur une note quasi-stable (+0,04%) à 22,800D. La valeur a été transigée à hauteur de 22,8MD sur la séance, correspondant à 67% du volume de la cote.

