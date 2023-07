Le marché boursier termine la séance de jeudi sur une note quasi-stable

Le marché boursier a terminé la séance de jeudi sur une note quasi-stable (-0,02%) à 9028,3 points, dans un volume de 4,8 millions de dinars (MD), d’après l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre MIP s’est adjugé la palme des hausses, créant ainsi la surprise. L’action du spécialiste de l’affichage urbain s’est envolée de 8,3% à 0,130 D, sans drainer de flux. Rappelons que la société n’a pas encore publié ses comptes consolidés pour les exercices comptables 2021 et 2022.

Le titre SIAME a, également, terminé la séance dans le vert. L’action du spécialiste des appareillages électriques a signé une progression de 4,1% à 3,780 D. La valeur a amassé un volume réduit de 31 mille dinars sur la séance.

Le titre ATL s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du loueur, adossé à l’ATB et à la BNA, a reculé de 2,6% à 3,800 D. Les échanges sur la valeur ont été limités atteignant à peine 20 mille dinars. Deuxième meilleure performance annuelle du secteur du leasing coté après la CIL, ATL affiche depuis le début de l’année en cours une avancée de 35,7%.

Le titre SOTIPAPIER a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. ‘action du producteur du papier Kraft et Test liner a régressé de 2% à 6,500 D. La valeur a mobilisé de maigres flux de 51 mille dinars sur la séance.

Carthage Cement a été la valeur la plus active de la séance. L’action de la cimenterie publique a clôturé sur une note légèrement positive, grappillant 1,4% à 2,190 D. Notons que CC a alimenté le marché avec des capitaux de 1,4 MD, soit 30% du flux de la cote.

