Le marché boursier termine la séance de mercredi dans le rouge

Le marché boursier a terminé la séance de mercredi dans le rouge. Le Tunindex, indice de référence s’est effrité de -0,13%, à 8034,45 points, dans un modeste volume de 2,6 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre Amen Bank s’est offert la palme d’or. L’action de la banque s’est envolée de 4,5% à 29,800 D, en drainant le plus important flux (1,1 MD) sur la séance.

La valeur SANIMED s’est retrouvée parmi les plus importantes hausses. L’action de la société a affiché une progression de 4,4%, à 2,120 D, dans un volume quasi-nul.

Valeur la plus sanctionnée de la séance, OfficePlast a reculé de 2,8%, à 1,410 D. La valeur a mobilisé de faibles échanges de mille dinars sur la séance.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la banque étatique s’est effritée de 1,8%, à 3,760 D. La valeur a brassé un modeste volume de 5 mille dinars sur la séance.

Progressant légèrement de 0,17%, à 90,200 D, le titre BIAT a été le deuxième titre le plus échangé courant la séance, mobilisant un flux de 274 mille dinars.

