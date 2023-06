Le marché boursier termine la séance du jeudi proche de l’équilibre (+0,03%)

Le marché boursier a terminé la séance de jeudi, proche de l’équilibre (+0,03%) à 8777,9 points, maintenant sa performance annuelle à +8,2%, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Malgré la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre ATB, portant sur une enveloppe globale de 2,4MD, les échanges ont été faibles sur la séance : 4,9MD.

Le titre UIB s’est placé en tête de peloton. L’action de la banque privée s’est envolée de 6% à 28,820Dt, en générant des capitaux de 189 mille dinars.

Le titre TPR a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de l’extrudeur a pris 2,8% à 5,140Dt. Sur la séance, la valeur a mobilisé des échanges de 195 mille dinars.

OfficePlast a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire a reculé de 4,3% à 1,110Dt.

Le titre Amen Bank a, également, terminé la séance du mauvais pied. L’action du bras financier du Groupe Amen a légèrement fléchi de 1,2% à 33,500 D, dans un faible flux de 17 mille dinars.

Le titre ATB a particulièrement animé la séance. L’action de la filiale du Groupe Arab Bank a alimenté le marché avec des capitaux de 2,4MDt, grâce aux deux transactions de bloc susmentionnées. A noter que la valeur a terminé a séance inchangée à 3,140 D.

