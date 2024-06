Le marché boursier termine la séance du mercredi sur une note légèrement baissière

Le marché boursier a terminé la séance du mercredi sur une note légèrement baissière. L’indice de référence a reculé de 0,29% à 9638,02 points, dans un flux bien garni de 11,5 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ». Six transactions de bloc portant sur le titre One Tech Holding, d’une valeur de 9 MD, ont animé les échanges de la séance. Le titre ASSAD s’est offert la palme des hausses. L’action de l’accumulateur de batteries s’est appréciée de 3% à 0,700D, dans un volume limité de 11 mille dinars. Le titre BH Bank s’est retrouvé dans le palmarès des meilleures performances. L’action de la banque étatique s’est bonifiée de 1,8% à 13,990D, en alimentant le marché avec des capitaux de 10 mille dinars. Le titre STA s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du concessionnaire de la marque chinoise a trébuché de 5% à 18,800D, dans des échanges réduits. Également du côté des baisses, le titre TPR a accusé un repli de 2,5% à 5,750D. La valeur a amassé un volume de 112 mille dinars sur la séance. Le titre OTH a été le titre le plus échangé sur la séance amassant un flux de transaction de l’ordre de 9,1MD, et ce, grâce à la réalisation de 6 transactions de bloc d’une valeur avoisinant les 9 MD.

- Publicité-