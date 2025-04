Le marché de la dette américaine a fait reculer Trump sur ses droits de douane

La guerre commerciale a fait trembler le marché de la dette publique américaine, jusqu’à faire reculer Donald Trump sur une partie des droits de douane colossaux qu’il imposait à beaucoup de ses partenaires commerciaux, selon des sources de marché interrogées par l’AFP.

« C’est la vente éclair de bons du Trésor américain ces derniers jours qui a finalement poussé Donald Trump à reculer sur sa stratégie commerciale », affirme Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank, évoquant une « ligne rouge » franchie, « une pression telle qu’elle est devenue insupportable – même pour Trump ».

« Je surveillais le marché des obligations », a lui-même reconnu le président américain, ajoutant avoir constaté que ses surtaxes douanières « effrayaient un peu » les investisseurs.

Plus les obligations d’un pays sont recherchées par les investisseurs, plus leur taux d’intérêt va baisser. Ils cherchent en revanche à être mieux rémunérés lorsqu’ils jugent la dette d’un État plus risquée, ce qui fait monter le taux des obligations, appelé aussi « rendement ».

« Lors de telles périodes, il est courant que les investisseurs vendent des actions et achètent des obligations d’État, considérées comme des actifs refuges », explique-t-on.

Les taux ont donc logiquement baissé les premiers jours, le rendement de l’emprunt public américain à 10 ans tombant jusqu’à 3,88% le 4 avril, et jusqu’à 4,30% pour celui à 30 ans.

Mais ces derniers jours, le mouvement s’était inversé, les investisseurs se débarrassant au contraire de leurs emprunts publics américains .

